Горшков Федор Антропов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горшков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антропов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81558. ГОРШКОВЪ, ФЕДОРЪ АНТРОповъ (онъ же Антроповъ и Гопка), 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣжицк. у., Ружевск. в., д. Крюковъ; — Минск. О. С., 25 Апр. 911, 2 ч. 1655, 1 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 2 Іюня 911. | 908 140549 2 ч. 1655 У. | 901 25650 170 М. | 905 44917 2 ч. 1655 У. | 900 61876 169 М. | 904 2341 2 ч. 1655 У. | 900 37719 169 М. | 902 97677 1655 У.
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