Кун Андрей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кун
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7588. КУН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 37 л., Лабинск. отд., с. Мирное. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 114 ч 1, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 5 май 923.
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