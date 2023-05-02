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Вавилов Анфилофий Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавилов
Имя
Анфилофий
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
10 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45598. ВАВИЛОВЪ, АНФИЛОФІЙ ТЕРЕНТЬевъ. Мщ. г. Колывани, 46 л.; — М. С. 5 уч. Барнаульск. у., 12, 1 и 4 п. 14 и 172 М., (укрыв.), тюр. 9 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Апр. 905.

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