Панкратов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Николай Иванович

Панкратов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7411. ПАНКРАТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Владимирск. у., Воршинск. в., д. Микулино. Н. С. Дежур Камер г. Шуи. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 6 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.