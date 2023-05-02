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Реутов Никита Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Реутов
Имя
Никита
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8219. РЕУТОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ, 22 л., Бахмутск. у., Авдеевск. в. и с. В. Т. 6 стр. корп. Ст. . ст. 16 ч. 3, 113 ч. 1, 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 ноября 923.

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