Суинов Хожа
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суинов
- Имя
- Хожа
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29286. СУИНОВ, ХОЖА, 38 л. Гр. Красноярск. у., Сеитовск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Красноярск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.
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