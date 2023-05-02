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Аверкин Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аверкин
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
167. Аверкин Федор Семенович, 22 л., Рубцовск. окр., Локтевск. р., с. Успенского. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27 авг. 926.

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