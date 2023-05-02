Ожегов Александр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ожегов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27307. ОЖЕГОВ, АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 12 л. Гр. Малмыжск. у., Мариновск. в., д. Носовой; — Р. Т. г. Вятки. Контр-револ., лиш. св. 3 г., с зач. 7 м. и 9 д. пр. з. Исп. 29 марта 920.
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