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Дитц Отто Германович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дитц
Имя
Отто
Отчество
Германович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3925. ДИТЦ ОТТО ГЕРМАНОВИЧ, 47 л., г. Вышне-Волочка. Верхсуд. РСФСР. Ст. 105, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 авг. 923.

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