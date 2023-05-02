Чернышев Константин Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141198. ЧЕРНЫШЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Федоровъ. Зап. артил. маст. изъ мщ. Конюшенной сл. г. Москвы, 29 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. С. М. С. 29 Сент. 909, 169 М , тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.