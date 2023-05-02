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Долженко Николай Саввич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долженко
Имя
Николай
Отчество
Саввич
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4016. ДОЛЖЕНКО НИКОЛАЙ САВВИЧ, 23 л., Курск. у., Старковск. в., д. Должина. В. Т. 3 стр. корп. Московск окр. Ст. ст. 205б и 207 ч. 1 лиш. св. 3 г. Исп. 12 июля 923.

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