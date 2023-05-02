Ермилов Павел Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145735. ЕРМИЛОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Московск. у., Озерецк. в., д. Новоселокъ, 38 л.; — Костромск. О. С. 30 Сент. 909, 12, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Нояб. 909. | 907 40258 169 М. | 94 58294 170¹ М. | 905 2720 1643 У. | 92 99395 172 М.
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