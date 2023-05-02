Сидоренко Евфросиния Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоренко
- Имя
- Евфросиния
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10627. СИДОРЕНКО ЕВФРОСИНИЯ ДМИТРИЕВНА, 26 л., Каргатск. у., Суминск. в. и с. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 5 л. 9 м. 20 д. и пор. пр. 7 л. П. в. з. с. 24/ІІІ — 24.
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