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Лезов Александр Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лезов
Имя
Александр
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8013. ЛЕЗОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 38 л., Юрьев-Польск. у., Никульск в., с. Федоровского. Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 12 мая 923.

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