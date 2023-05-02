Дмитриенко Степан Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3957. ДМИТРИЕНКО СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ, 23 л., Корочанск. у., Радьковск. в., д. Кривошейки Н. С. 3 уч. Кавказск. отд. Ст. ст. 180 п. «б» п 181 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 13 ноября 923.
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