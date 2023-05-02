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Ятский Арсений Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ятский
Имя
Арсений
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
30843. ЯТСКИЙ, АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л. Гр. Рыбинск. у., Георгиевск. в., д. Башарово; — Р. Т. г. Ярославля. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 16 авг. 920.

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