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Мотузов Дмитрий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотузов
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
9331. Мотузов Дмитрий Федорович, 19 л., Курск. у., Рабинск. в., д. Корочки. Н. С. 22 уч. Курск. у. Ст. 187, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2 окт. 926.

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