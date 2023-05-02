Китов Афанасий Маркелович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Китов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Маркелович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5970. КИТОВ АФАНАСИЙ МАРКЕЛОВИЧ, 19 л., Саратовск. у., Базарно-Карабулакск. в., с. Адоевщина, Саратовск. Губсуд, Ст. 169, лиш. св. 3 г. 9 м. 2 д., Исп. 20 июля 923.
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