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Пиленко Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиленко
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7690. ПИЛЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 27 л. Ставропольск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 4 г. 8 м.7 дн. Исп. 31 окт. 923.

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