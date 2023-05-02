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Андреев Пантелеймон Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Пантелеймон
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
37457. АНДРЕЕВЪ, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ АНДреевъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринск. 48 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 115, 2 и 4 п. 134, 135, 149, 132 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Апр. 905. | 95 84006 1655 У. | 92 45690 169 М. | 94 235 169 М.

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