Андреев Пантелеймон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37457. АНДРЕЕВЪ, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ АНДреевъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринск. 48 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 115, 2 и 4 п. 134, 135, 149, 132 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Апр. 905. | 95 84006 1655 У. | 92 45690 169 М. | 94 235 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.