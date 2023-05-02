Астахов Павел Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астахов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12924. АСТАХОВ, ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 49 л. Гр. Барнаульск. у., Красовск. в., с. Петропавловского; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Должн. прест., лиш. св. 7 л. Исп. 5 сент. 920.
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