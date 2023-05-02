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Астахов Павел Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Астахов
Имя
Павел
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
12924. АСТАХОВ, ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 49 л. Гр. Барнаульск. у., Красовск. в., с. Петропавловского; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Должн. прест., лиш. св. 7 л. Исп. 5 сент. 920.

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