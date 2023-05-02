Царев Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 503
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155532. ЦАРЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. Сс.-посел. Селенгин. у., Батуринск. в., с. Молчановскаго, 39 л., рд. Нерехтск. у., въ в. и с. Малуевѣ; — Костром. О. С. 27 Окт. 909, 134, 132 и 1 ч. 313 У., § ІѴ 438 и “2отд. 445 У. о сс., по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Нерехтск. у. отъ 30 Сент. 909 г. (174 и 175 М. — т. 4 м.), каторж. раб. 3 г. Исп. 23 Нояб. 909. | 900 112443 1490 У.
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