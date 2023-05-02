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Мавлюкаев Султан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мавлюкаев
Имя
Султан
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8460. МАВЛЮКАЕВ СУЛТАН 21 г., Орск. р., Таналынск. в., д, Чртазым. Н. С. 21 уч. Оренбургск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 16 март 923.

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