Хорехин Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорехин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140860. ХОРЕХИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Зубцовск. у., Первитинск. в., д. Головиной, 23 л.; — З. Н. 4 уч. Зубцов. у. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб., счит. ср. съ 12 Окт. 909.
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