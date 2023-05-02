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Вагин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вагин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
972. Вагин Иван Иванович, 27 л., г. Калуги. Н. С. 1 уч. г. Калуги. Ст. ст. 2 ч. 86, 2 ч. 88, 176, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ХІ—26.

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