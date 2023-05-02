Ершов Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4500. ЕРШОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Мамадышск. у., Омарск. в. и с. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 85 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 11 июля 923.
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