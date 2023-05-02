Герасимов Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81349. ГЕРАСИМОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОлаевъ (онъ же Ручаевъ), 28 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Петровск. у., в. и с. Денисовки; — Саратов. О. С., 22 Апр 911, 152 и 2 ч. 1655 У. (8 кражъ), арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Мая 911. | 907 71909 2 ч. 1655 У. | 905 30933 172 М. (покуш.). | 904 2103 1 ч. 1655 У. | 900 25285 170 М. | 901 33658 1 ч. 1655 У. | 99 17515 169 М.
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