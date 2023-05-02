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Грицких Петр Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грицких
Имя
Петр
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1897. Грицких Петр Георгиевич, 28 л., Киренск. окр., Чечуйск. р., с. Банщикова. Н. С. 1 уч. Киренск. окр. Ст. 113, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 1/ѴІ—26.

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