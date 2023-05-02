Барсук Александр Поликарпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барсук
- Имя
- Александр
- Отчество
- Поликарпович
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1519. Барсук Александр Поликарпович, 24 л., Кубанск. окр., Славянск. р., станицы Полтавской Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 169, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 11 нояб. 926.
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