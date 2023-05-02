Шаденок Федор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаденок
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141388. ШАДЕНОКЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Велижск. у., в. и м. Усвятскаго, 34 л.; — СПБ. С. П. 4 Сент. 909, 149 и 345 У., тюр. 5 м. Исп. въ Окт. 909.
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