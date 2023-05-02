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Шаденок Федор Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаденок
Имя
Федор
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141388. ШАДЕНОКЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Велижск. у., в. и м. Усвятскаго, 34 л.; — СПБ. С. П. 4 Сент. 909, 149 и 345 У., тюр. 5 м. Исп. въ Окт. 909.

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