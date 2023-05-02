Борженков Максим Варфоломеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борженков
- Имя
- Максим
- Отчество
- Варфоломеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13427. БОРЖЕНКОВ, МАКСИМ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Демидовск. у., Богдано-Семеновск. в., с. Борженок; — Н. С. 2 уч. Демидовск. у. Ограбление, лиш. св. 10 л. Исп. 3 февр. 920.
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