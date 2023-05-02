Петкевич Владислав Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеткевич Владислав Осипов

Петкевич Владислав Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петкевич
Имя
Владислав
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
21 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
97594. ПЕТКЕВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ОСиповъ, 20 л. Мщ. г. Ковны, рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 4 Мая 911, 140, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 21 Іюня 911. | 909 69236 1 ч. 1655 У. | 908 75589 172 М. | 908 112039 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.