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Алещин Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алещин
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
157. АЛЕЩИН, АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Скопинск. у., в. и д. Черновского; — Н. С. Казанского уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 8 окт. 919.

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