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Лысев Александр Нефедович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысев
Имя
Александр
Отчество
Нефедович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8364. ЛЫСЕВ АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВИЧ, 23 л., Курганск. у., Башкирск. в., с. Романова. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 142, 163, лиш. св. 10 л. Исп. 23 апр. 923.

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