Лысев Александр Нефедович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Нефедович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8364. ЛЫСЕВ АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВИЧ, 23 л., Курганск. у., Башкирск. в., с. Романова. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 142, 163, лиш. св. 10 л. Исп. 23 апр. 923.
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