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Курилин Яков Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курилин
Имя
Яков
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7660. КУРИЛИН ЯКОВ АНТОНОВИЧ, 24 л., Полтавск. у., Руновицинск. в., пос. Новое Строение. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 июля 923.

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