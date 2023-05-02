Курилин Яков Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курилин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7660. КУРИЛИН ЯКОВ АНТОНОВИЧ, 24 л., Полтавск. у., Руновицинск. в., пос. Новое Строение. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 июля 923.
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