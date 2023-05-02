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Кабанов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кабанов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
13 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3911. КАБАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 27 л., Ветлужск. у., Белышевск. в., д. Черновы. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106, 107, 1 ч. 113, пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/ѴІІ—24.

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