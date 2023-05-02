Шевченко Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100014. ШЕВЧЕНКО, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Славяносерб. у., в. и п. Ивановки; — Екатеринослав. О. С., 19 Мая 911, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. Московск. С. П. отъ 28 Февр. 911 г. (2 ч. 31 М. и 288 У., арестъ 2 п.), арест. отд. 3 г. Исп. 20 Мая 911. | 900 114227 1629 У. | 98 19993 170 М. | 900 84286 170¹ М.
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