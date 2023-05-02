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Яковенко Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковенко
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13472. ЯКОВЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Кубанск. окр., Краснодарск. р., станицы Пашковской. Н. С. 10 уч. Кубанск. окр. Ст. 150, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5/ІІІ—26.

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