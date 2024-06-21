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Томаров Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томаров
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140047. ТОМАРОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (старшій). К. Васильск. у., Никольск. в., д. Волчихи, 42 л.; — Васильск. У. С. 21 Сент. 909, 12, 1 п. 13 и 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.

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