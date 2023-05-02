Денисов Павел Никандрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Никандрович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2621. ДЕНИСОВ ПАВЕЛ НИКАНДРОВИЧ, 32 л., Ив.-Вознесенск. у., Писцовск. в., д. Юруино. Ив-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, лиш. св. 2 м. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 29/ІІІ—24.
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