Мартынова Евдокия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17062. МАРТЫНОВА, ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 28 л. Гр. Корчевск. у., Созинск. в., д. Гусихи; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража., лиш. св. 1½ г. Исп. 30 авг. 920.
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