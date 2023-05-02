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Кузнецов Сидор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Сидор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7366. КУЗНЕЦОВ СИДОР ПАВЛОВИЧ, 27 л., Златоустовск. у. Н. С. 3 уч. Златоустовск. у. Ст. ст. 90, 118, 132, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ. осужд. 12 июля 923.

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