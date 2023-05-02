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Зубакин Алексей Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубакин
Имя
Алексей
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
5009. ЗУБАКИН АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 21 г., Пермск. у., Средне-Егвинск. в., д. Зубакино. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 142, 204, 220, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 мая 923.

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