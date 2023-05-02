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Ефимов Константин Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Константин
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4524. ЕФИМОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 21 г., Устюженск. у., Маловосновск. в., с. Б. Восна. Н. С. 16 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 июня 923.

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