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Попов Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7895. ПОПОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., Никольск. у., Подболотн. в., с. Муравьево. Северодвинск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 окт. 923.

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