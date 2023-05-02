Адамович Викентий Викентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдамович Викентий Викентьев

Адамович Викентий Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамович
Имя
Викентий
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
15 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44701. АДАМОВИЧЪ, ВИКЕНТІЙ ВИКЕНТЬевъ. К. изъ сс.-посед. Ишимск. у., Аромашевск. в., д. Чигаровой, 45 л., рд. Ошмян. у., въ в. и с. Граужинскомъ; — М. С. 1 уч. Курган. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Февр. 905. | 99 78987 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close