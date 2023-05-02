Адамович Викентий Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамович
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44701. АДАМОВИЧЪ, ВИКЕНТІЙ ВИКЕНТЬевъ. К. изъ сс.-посед. Ишимск. у., Аромашевск. в., д. Чигаровой, 45 л., рд. Ошмян. у., въ в. и с. Граужинскомъ; — М. С. 1 уч. Курган. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Февр. 905. | 99 78987 169 М.
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