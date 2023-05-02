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Лисицын Василий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисицын
Имя
Василий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
16731. ЛИСИЦЫН, ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 31 г. Гр. Вельск. у., Успенск. в., д. Сальникова; — Н. С. 6 уч. Вельск. у. Растрата, лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 3 г. Исп. 31 окт. 920.

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