Лисицын Василий Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисицын
- Имя
- Василий
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16731. ЛИСИЦЫН, ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 31 г. Гр. Вельск. у., Успенск. в., д. Сальникова; — Н. С. 6 уч. Вельск. у. Растрата, лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 3 г. Исп. 31 окт. 920.
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