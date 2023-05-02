Чубуков Василий Панкратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубуков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Панкратьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8067. ЧУБУКОВ, ВАСИЛИЙ ПАНКРАТЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Переяславск. у., Елисаровск. в., д. Рязанцевой; - Череповецк. Губ. Ревтриб. Преступл. по должн., лиш. св. 5 л. с лиш. полит. и гражд. пр. Исп. 13 нояб. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.