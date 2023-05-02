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Чубуков Василий Панкратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чубуков
Имя
Василий
Отчество
Панкратьевич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8067. ЧУБУКОВ, ВАСИЛИЙ ПАНКРАТЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Переяславск. у., Елисаровск. в., д. Рязанцевой; - Череповецк. Губ. Ревтриб. Преступл. по должн., лиш. св. 5 л. с лиш. полит. и гражд. пр. Исп. 13 нояб. 918.

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