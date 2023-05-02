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Харитонов Евдоким Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Евдоким
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
7796. ХАРИТОНОВ,ЕВДОКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 47 л., Гр. Себежск. у., Глембочинск. в., д. Залесье,; Н. С. 4 уч. Себежск. у., Кража, лиш. св. 1½ г., Исп. 29 окт. 919.

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