Красносельский Павел Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красносельский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25413. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 41 г. Гр. Мологск. у., Боронишинск. в. и с.; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. Должн. прест., лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 28 Дек. 920.
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